Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК

Во Львовской области работника ТЦК госпитализировали после нападения гражданского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативное командование "Запад".

Как отмечается, событие произошло 9 декабря. Во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста нанес военнослужащему травмы предметом, похожим на кухонную "топор-молоток", чтобы не давать свои личные данные.

Работник ТЦК был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

В ОК "Запад" считают, что агрессия против военных "перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию".

Как сообщалось, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.