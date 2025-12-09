21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
09 декабря 2025, 21:52

Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК

09 декабря 2025, 21:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области работника ТЦК госпитализировали после нападения гражданского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативное командование "Запад".

Как отмечается, событие произошло 9 декабря. Во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста нанес военнослужащему травмы предметом, похожим на кухонную "топор-молоток", чтобы не давать свои личные данные.

Работник ТЦК был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

В ОК "Запад" считают, что агрессия против военных "перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию".

Как сообщалось, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.

