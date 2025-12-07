Россияне ударили по Донетчине: есть погибший, раненый ребенок

Фото: ГСЧС

Вечером 6 декабря российские военные ударили по Донецкой области. В спасательной службе рассказали о последствиях

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Российские военные ударили беспилотником по Славянску. В результате атаки погиб человек. Также известно, что 15-летний ребенок получил ранения.

Повреждены 12 частных домов и магазин. Вспыхнули три пожара. Спасатели локализовали возгорание трех жилых домов и гаража. Однако ликвидацию пламени пришлось приостановить, потому что был риск повторной атаки.

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.