Россияне ударили по Донетчине: есть погибший, раненый ребенок
Вечером 6 декабря российские военные ударили по Донецкой области. В спасательной службе рассказали о последствиях
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Российские военные ударили беспилотником по Славянску. В результате атаки погиб человек. Также известно, что 15-летний ребенок получил ранения.
Повреждены 12 частных домов и магазин. Вспыхнули три пожара. Спасатели локализовали возгорание трех жилых домов и гаража. Однако ликвидацию пламени пришлось приостановить, потому что был риск повторной атаки.
Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.
