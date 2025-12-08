08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
07:44  08 грудня
Вибух газу в квартирі на Одещині: постраждали чоловік і жінка
08 грудня 2025, 07:03

В Охтирці дрон влучив у багатоповерхівку: рятувальники деблокували 7 людей та евакуювали десятки мешканців

08 грудня 2025, 07:03
Фото: ДСНС Сумщини
У ніч на 8 грудні в місті Охтирка Сумської області російські війська завдали удару безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки в квартирах із другого по п'ятий поверх спалахнула пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники ДСНС оперативно евакуювали 35 мешканців, ще 7 осіб, включно з однією дитиною, витягли з пошкоджених помешкань.

Через ризик повторних атак роботи з ліквідації пожежі доводилося тимчасово припиняти. На цей момент усі осередки займання погашено, триває розбір руйнувань.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що постраждалих доставили до лікарні. Двоє людей були госпіталізовані – вони перебувають під наглядом лікарів. Ще п'ятьом надали медичну допомогу на місці й відпустили під амбулаторний нагляд.

На місці події розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків. Для мешканців, що втратили житло, працюють пункти підтримки, де надається необхідна допомога.

Інформація про кількість постраждалих продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, листопад був надзвичайно складним для Сумської області. Ворог щоденно атакував громади регіону: за місяць зафіксовано понад 1500 ударів. Внаслідок обстрілів загинули 8 жителів області, поранено 40 людей, серед них 4 дитини.

