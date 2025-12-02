08:20  02 декабря
02 декабря 2025, 07:53

Ноябрь на Сумщине: 8 погибших и 40 раненых из-за обстрелов РФ

02 декабря 2025, 07:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ноябрь был очень сложным для Сумской области. Враг ежедневно атаковал общины региона: за месяц зафиксировано более 1500 ударов, среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БпЛА и 8 ракетных ударов

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли 8 жителей области, ранены 40 человек, среди них 4 ребенка. Повреждены более сотни частных домов, многоэтажки, объекты инфраструктуры и образования.

"Наш главный приоритет – защита людей и инфраструктуры, поддержка сил безопасности и обороны. Вместе с военным командованием системно прорабатываем потребности подразделений, особенно ПВО", – отметил Григоров.

Он добавила, что для повышения обороноспособности области более 180 км дорог закрыто антидроновой защитой, в окрестностях Сум выполнены инженерно-фортификационные работы. Кроме того, усиливается устойчивость энергетической системы, готовятся резервные источники питания.

Область также развивает международное сотрудничество. Благодаря партнерам в ноябре регион получил новый пожарный автомобиль, авто скорой помощи и автобусы, а также прорабатываются новые проекты с Норвегией, Испанией и США.

Напомним, в понедельник, 1 декабря, российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Белопольской общине Сумского района. В автомобиле находились двое гражданских. 53-летний водитель погиб на месте. 41-летний пассажир получил ранение.

Сумская область война атака ноябрь гражданские гражданская инфраструктура разрушения погибшие
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
