Ноябрь на Сумщине: 8 погибших и 40 раненых из-за обстрелов РФ

Ноябрь был очень сложным для Сумской области. Враг ежедневно атаковал общины региона: за месяц зафиксировано более 1500 ударов, среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БпЛА и 8 ракетных ударов

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли 8 жителей области, ранены 40 человек, среди них 4 ребенка. Повреждены более сотни частных домов, многоэтажки, объекты инфраструктуры и образования.

"Наш главный приоритет – защита людей и инфраструктуры, поддержка сил безопасности и обороны. Вместе с военным командованием системно прорабатываем потребности подразделений, особенно ПВО", – отметил Григоров.

Он добавила, что для повышения обороноспособности области более 180 км дорог закрыто антидроновой защитой, в окрестностях Сум выполнены инженерно-фортификационные работы. Кроме того, усиливается устойчивость энергетической системы, готовятся резервные источники питания.

Область также развивает международное сотрудничество. Благодаря партнерам в ноябре регион получил новый пожарный автомобиль, авто скорой помощи и автобусы, а также прорабатываются новые проекты с Норвегией, Испанией и США.

Напомним, в понедельник, 1 декабря, российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Белопольской общине Сумского района. В автомобиле находились двое гражданских. 53-летний водитель погиб на месте. 41-летний пассажир получил ранение.