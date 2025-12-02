08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
01:30  02 грудня
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
02 грудня 2025, 07:53

Листопад на Сумщині: 8 загиблих та 40 поранених через обстріли РФ

02 грудня 2025, 07:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Листопад був надзвичайно складним для Сумської області. Ворог щоденно атакував громади регіону: за місяць зафіксовано понад 1500 ударів, серед яких 318 керованих авіабомб, 205 атак ударних БпЛА та 8 ракетних ударів

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews,

За його словами, внаслідок обстрілів загинули 8 жителів області, поранено 40 людей, серед них 4 дитини. Пошкоджено понад сотню приватних будинків, багатоповерхівки, об’єкти інфраструктури та освіти.

"Наш головний пріоритет – захист людей та інфраструктури, підтримка сил безпеки й оборони. Разом із військовим командуванням системно опрацьовуємо потреби підрозділів, особливо ППО", – наголочив Григоров.

Він додава, що для підвищення обороноздатності області понад 180 км доріг закрито антидроновим захистом, на околицях Сум виконані інженерно-фортифікаційні роботи. Окрім того, посилюється стійкість енергетичної системи, готуються резервні джерела живлення.

Область також розвиває міжнародну співпрацю. Завдяки партнерам у листопаді регіон отримав новий пожежний автомобіль, авто швидкої допомоги та автобуси, а також опрацьовуються нові проєкти з Норвегією, Іспанією та США.

Нагадаємо, в понеділок, 1 грудня, російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Білопільській громаді Сумського району. В авто перебували двоє цивільних. 53-річний водій загинув на місці. 41-річний пасажир отримав поранення.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
