Листопад на Сумщині: 8 загиблих та 40 поранених через обстріли РФ

Листопад був надзвичайно складним для Сумської області. Ворог щоденно атакував громади регіону: за місяць зафіксовано понад 1500 ударів, серед яких 318 керованих авіабомб, 205 атак ударних БпЛА та 8 ракетних ударів

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews,

За його словами, внаслідок обстрілів загинули 8 жителів області, поранено 40 людей, серед них 4 дитини. Пошкоджено понад сотню приватних будинків, багатоповерхівки, об’єкти інфраструктури та освіти.

"Наш головний пріоритет – захист людей та інфраструктури, підтримка сил безпеки й оборони. Разом із військовим командуванням системно опрацьовуємо потреби підрозділів, особливо ППО", – наголочив Григоров.

Він додава, що для підвищення обороноздатності області понад 180 км доріг закрито антидроновим захистом, на околицях Сум виконані інженерно-фортифікаційні роботи. Окрім того, посилюється стійкість енергетичної системи, готуються резервні джерела живлення.

Область також розвиває міжнародну співпрацю. Завдяки партнерам у листопаді регіон отримав новий пожежний автомобіль, авто швидкої допомоги та автобуси, а також опрацьовуються нові проєкти з Норвегією, Іспанією та США.

Нагадаємо, в понеділок, 1 грудня, російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Білопільській громаді Сумського району. В авто перебували двоє цивільних. 53-річний водій загинув на місці. 41-річний пасажир отримав поранення.