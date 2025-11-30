В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

Энергоинфраструктура Сумской области потерпела очередной вражеский удар. Поэтому в регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Сегодня Россия снова прицельно бьет по энергетической инфраструктуре Сумщины. Вражеские удары повлекли за собой перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе", – говорится в сообщении.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены все службы, а энергетики активно работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Напомним, 27 ноября РФ снова атаковала Сумщину . В результате атаки повреждены дома, погиб и ранен.