В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки
Энергоинфраструктура Сумской области потерпела очередной вражеский удар. Поэтому в регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.
Сегодня Россия снова прицельно бьет по энергетической инфраструктуре Сумщины. Вражеские удары повлекли за собой перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе", – говорится в сообщении.
По его словам, к ликвидации последствий привлечены все службы, а энергетики активно работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
Напомним, 27 ноября РФ снова атаковала Сумщину . В результате атаки повреждены дома, погиб и ранен.
