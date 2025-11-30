На Сумщині спостерігаються перебої зі світлом та водою через російську атаку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Енергоінфраструктура Сумської області зазнала чергового ворожого удару. Через це у регіоні зафіксовані перебої з подачею електроенергії та води

Як передає RegioNews, про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram.

"Сьогодні Росія знову прицільно б'є по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Ворожі удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі", – йдеться у повідомленні.

За його словами, до ліквідації наслідків залучені всі служби, а енергетики активно працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Нагадаємо, 27 листопада РФ знову атакувала Сумщину. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, є загиблий та поранений.