21 листопада 2025, 16:10

На Сумщині виявили уламки збитого дрона з бойовим зарядом

21 листопада 2025, 16:10
Фото: Національна поліція
У Сумській області поліцейські вибухотехніки ліквідували небезпечний бойовий елемент ударного безпілотника армії РФ, збитого силами оборони

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про уламки дрона, що впав на поле в одному з районів області повідомили місцеві мешканці.

За вказаними координатами на місце виїхала мобільна група вибухотехнічної служби ГУНП. Під час огляду фахівці виявили бойову частину фугасно-уламкової дії, яка не спрацювала під час падіння.

Такий тип заряду становить значну небезпеку: у разі вибуху він створює потужну ударну хвилю та розкидає уламки на десятки метрів, що може призвести до тяжких уражень людей і пошкодження техніки.

Вибухотехніки провели знешкодження, після чого бойову частину безпечно вилучили та знищили у спеціально визначеній зоні контрольованим підривом.

Поліція закликає громадян бути обережними:

  • не наближатися до підозрілих предметів, уламків дронів чи боєприпасів;
  • негайно повідомляти про такі знахідки за номером 102;
  • не публікувати фото чи відео з геолокацією.

Нагадаємо, на Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника. Уламки російського дрона виявили в полі. Його бойова частина не розірвалася під час падіння.

війна Сумська область дрон вибухотехніки уламки бойова часть
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
