На Сумщині виявили уламки збитого дрона з бойовим зарядом

Фото: Національна поліція

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про уламки дрона, що впав на поле в одному з районів області повідомили місцеві мешканці.

За вказаними координатами на місце виїхала мобільна група вибухотехнічної служби ГУНП. Під час огляду фахівці виявили бойову частину фугасно-уламкової дії, яка не спрацювала під час падіння.

Такий тип заряду становить значну небезпеку: у разі вибуху він створює потужну ударну хвилю та розкидає уламки на десятки метрів, що може призвести до тяжких уражень людей і пошкодження техніки.

Вибухотехніки провели знешкодження, після чого бойову частину безпечно вилучили та знищили у спеціально визначеній зоні контрольованим підривом.

Поліція закликає громадян бути обережними:

не наближатися до підозрілих предметів, уламків дронів чи боєприпасів;

негайно повідомляти про такі знахідки за номером 102;

не публікувати фото чи відео з геолокацією.

Нагадаємо, на Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника. Уламки російського дрона виявили в полі. Його бойова частина не розірвалася під час падіння.