Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Саперы транспортировали боеприпас на специализированной пиротехнической машине на подготовленную площадку с соблюдением всех мер безопасности.

В ГСЧС еще раз напомнили, что в случае обнаружения остатков боеприпасов ни в коем случае нельзя их трогать. О находке необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили кассетный боеприпас российской крылатой ракеты. Опасный предмет обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после воздушной атаки РФ по Украине.