21 ноября 2025, 08:37

На Черниговщине в поле нашли часть российской ракеты "Искандер"

21 ноября 2025, 08:37
Фото: ГСЧС
Пиротехники ГСЧС изъяли часть ракеты "Искандер", которую обнаружили на открытой территории Нежинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Саперы транспортировали боеприпас на специализированной пиротехнической машине на подготовленную площадку с соблюдением всех мер безопасности.

На Черниговщине в поле нашли часть российской ракеты "Искандер"
На Черниговщине в поле нашли часть ракеты "Искандер"

В ГСЧС еще раз напомнили, что в случае обнаружения остатков боеприпасов ни в коем случае нельзя их трогать. О находке необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.

В Черниговской области нашли часть российской ракеты "Искандер"

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили кассетный боеприпас российской крылатой ракеты. Опасный предмет обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после воздушной атаки РФ по Украине.

