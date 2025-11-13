У мережі показали наслідки удару російського безпілотника по Сумах

фото: ДСНС

Українські рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася в результаті російського удару по підприємству в Сумах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття через загрозу повторних ударів ворога.

Станом на 20.00 усі осередки горіння були ліквідовані.

Відомо, що за медичною допомогою звернулася одна людина.

