Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе осмотра взрывотехники установили, что дрон содержал боевую часть, которая при падении не сдетонировала. Специалисты осторожно отсоединили фугасный боеприпас от корпуса, обезвредили и вывезли на специальный полигон, где уничтожили дистанционным подрывом.

Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать. О находке следует сразу сообщить 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельные действия могут быть смертельно опасны.

Напомним, ранее в Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами. К счастью, во время падения дрон не сдетонировал.