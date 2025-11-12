Часть Сум осталась без света: в чем причина

В среду, 12 ноября, часть потребителей в Сумах временно осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов

Об этом сообщает Сумиобленерго, передает RegioNews.

В компании отметили, что специалисты уже работают над устранением неисправности и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Также в регионе действуют графики почасовых отключений. Проверить свою очередь или подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям Отключение Узнать очередь ГПО" — по лицевому счету или адресу.

Отслеживать изменения графиков можно также в личном кабинете E-Svitlo или через мобильное приложение.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остаются более 27 тысяч потребителей в трех областях.