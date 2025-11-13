Фото: поліція

Уламки російського дрона виявили в полі на території Сумської області. Його бойова частина не розірвалася під час падіння

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки ідентифікували боєприпас – це був ударний безпілотник, який має осколкову фугасно запалюючу бойову частину вагою понад 50 кілограми. Поліцейські вивезли його у безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, раніше на Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами. На щастя, під час падіння дрон не здетонував.