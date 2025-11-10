Фото: ГПСУ

Саперы обезвредили сбитый российский ударный беспилотник Shahed, который кроме 50-килограммовой боевой части был снаряжен двумя противотанковыми минами ПТМ-3

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Дрон был сбит пограничниками накануне на территории одной из громад Шосткинского района. При осмотре саперы установили, что под крыльями БпЛА были установлены противотанковые мины ПТМ-3.

К счастью, во время падения дрон не сдетонировал. Взрывоопасное устройство транспортировали на специальную площадку и уничтожили путем подрыва.

ПТМ-3 – это 4,9 кг противотанковая мина, предназначенная для дистанционного минирования. Она наполнена взрывчатым веществом весом 1,8 кг. Такая мина оборудована неконтактным магнитным детонатором, реагирующим на металлические предметы массой более 50 кг, в том числе автотранспорт и бронетехнику.

Напомним, ранее в Житомирской области взрывотехники обезвредили боевые элементы российских ракет Х-101 и дронов-камикадзе. Их обнаруживают после массированных обстрелов и часто находят во время осенних полевых работ.