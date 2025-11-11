Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час огляду вибухотехніки встановили, що дрон містив бойову частину, яка при падінні не здетонувала. Фахівці обережно від’єднали фугасний боєприпас від корпусу, знешкодили його та вивезли на спеціальний полігон, де знищили дистанційним підривом.

Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати. Про знахідку слід одразу повідомити на 102, військовим, ДСНС або органам місцевої влади. Самостійні дії можуть бути смертельно небезпечними.

Нагадаємо, раніше на Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами. На щастя, під час падіння дрон не здетонував.