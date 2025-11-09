Фото: ГСЧС Украины

За прошедшие сутки произошел пожар в частном доме из-за обстрела российских войск

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одном из районов города.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они ликвидировали возгорание, работая в условиях возможной повторной атаки", – сообщили в ГСЧС.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Пострадавших среди жителей дома нет

Службы подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности во время обстрелов и оперативного информирования спасателей в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, в Никополе в результате атаки вражеского дрона пострадал частный дом, где возник пожар и сгорели предметы домашнего обихода. По словам спасателей, два человека получили травмы.