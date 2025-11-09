15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
13:40  09 листопада
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
Місто Ромни на Сумщині зазнає масованої атаки дронів, місцеві служби працюють у посиленому режимі

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Місто Ромни на Сумщині зазнало масованої атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових груп, наразі в напрямку населеного пункту рухається близько 15 дронів.

У місті чути вибухи та гуркіт, що створює серйозну загрозу для мирного населення. Місцеві служби реагування перебувають у стані підвищеної готовності, евакуаційні маршрути уточнюються.

Фахівці попереджають, що атака може тривати кілька годин і закликають мешканців залишатися у безпечних укриттях. Влада міста координує дії з військовими та екстреними службами для мінімізації ризиків.

За попередніми даними, спеціальні підрозділи моніторять дрони та намагаються знешкодити їх ще до досягнення критично важливих об’єктів міста. Ситуація залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, в Херсоні через обстріл російських військ загорівся приватний будинок – рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, працюючи в умовах можливої повторної атаки.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
