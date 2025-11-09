Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
Місто Ромни на Сумщині зазнає масованої атаки дронів, місцеві служби працюють у посиленому режимі
Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.
Місто Ромни на Сумщині зазнало масованої атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових груп, наразі в напрямку населеного пункту рухається близько 15 дронів.
У місті чути вибухи та гуркіт, що створює серйозну загрозу для мирного населення. Місцеві служби реагування перебувають у стані підвищеної готовності, евакуаційні маршрути уточнюються.
Фахівці попереджають, що атака може тривати кілька годин і закликають мешканців залишатися у безпечних укриттях. Влада міста координує дії з військовими та екстреними службами для мінімізації ризиків.
За попередніми даними, спеціальні підрозділи моніторять дрони та намагаються знешкодити їх ще до досягнення критично важливих об’єктів міста. Ситуація залишається напруженою.
Раніше повідомлялося, в Херсоні через обстріл російських військ загорівся приватний будинок – рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, працюючи в умовах можливої повторної атаки.