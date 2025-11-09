Фото: ілюстративне

Місто Ромни на Сумщині зазнає масованої атаки дронів, місцеві служби працюють у посиленому режимі

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Місто Ромни на Сумщині зазнало масованої атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових груп, наразі в напрямку населеного пункту рухається близько 15 дронів.

У місті чути вибухи та гуркіт, що створює серйозну загрозу для мирного населення. Місцеві служби реагування перебувають у стані підвищеної готовності, евакуаційні маршрути уточнюються.

Фахівці попереджають, що атака може тривати кілька годин і закликають мешканців залишатися у безпечних укриттях. Влада міста координує дії з військовими та екстреними службами для мінімізації ризиків.

За попередніми даними, спеціальні підрозділи моніторять дрони та намагаються знешкодити їх ще до досягнення критично важливих об’єктів міста. Ситуація залишається напруженою.

