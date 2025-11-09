17:51  07 ноября
09 ноября 2025, 10:39

"Человеческое сафари" на линии фронта: Анджелина Джоли о жизни в Николаеве и Херсоне под дронами

09 ноября 2025, 10:39
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram/angelinajolie
Читайте також
українською мовою

Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, проживающими на линии фронта

Об этом актриса написала в Instagram, передает RegioNews.

Актриса отметила, что угроза беспилотников в этих городах постоянна и ощутима. По ее словам, в небе слышен тихий гул, который местные жители называют "человеческим сафари", поскольку дроны используются для слежки и терроризирования людей.

Во время визита Джоли наблюдала, как гражданское население приспосабливается к постоянной опасности. Школы, клиники и детские сады перевели в укрепленные подвалы. Местные жители вынуждены жить в условиях постоянной психологической нагрузки и страха, с которым они сталкиваются ежедневно.

Актриса отметила, что ситуация в Украине напоминает ей о страданиях гражданских лиц в других конфликтных регионах мира, в частности в Судане, Газе, Йемене и Демократической Республике Конго. По ее словам, сложно понять, почему в мире с мощными дипломатическими ресурсами нет эффективных мер для защиты мирного населения.

Джоли также отметила важную роль местных организаций и волонтеров, которые поддерживают гражданских, среди которых Marsh Zhinoк, Генеральное консульство Украины в Великобритании, Fight for Right NGO и Help Ukraine Team. Она подчеркнула, что мужество этих людей вдохновляет и показывает, что правительства тоже должны иметь возможность защищать граждан в подобных условиях.

Напомним, в Николаеве задержан тренер по боевому самбо, который сопровождал Анджелину Джоли во время ее поездки с гуманитарной миссией в Херсон. После его задержания голливудская актриса лично посетила ТЦК.

