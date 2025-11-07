Фото: поліція

Мешканці одного із сіл Роменського району під час польових робіт знайшли безпілотник у полі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби. Вони встановили, що це російський ударний безпілотник. Його бойова частина не здетонувала під час падіння, але перебувала у зведеному стані.

З міркувань безпеки вибухотехніки знищили боєприпас на місці: дистанційним способом здійснили електропідрив. Уламки вилучили для експертного дослідження.

Правоохоронці закликають: якщо ви помітили БпЛА або підозрілий предмет, схожий на вибухівку, не наближайтеся й не торкайтеся. Негайно телефонуйте 102.

Нагадаємо, на Житомирщині вибухотехніки знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт.