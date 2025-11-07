11:13  07 листопада
На Чернігівщині п'яний депутат травмував поліцейського під час втечі
07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
07 листопада 2025, 09:34

На Сумщині під час польових робіт знайшли російський ударний безпілотник

07 листопада 2025, 09:34
Фото: поліція
Мешканці одного із сіл Роменського району під час польових робіт знайшли безпілотник у полі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби. Вони встановили, що це російський ударний безпілотник. Його бойова частина не здетонувала під час падіння, але перебувала у зведеному стані.

На Сумщині під час польових робіт знайшли російський ударний безпілотник

З міркувань безпеки вибухотехніки знищили боєприпас на місці: дистанційним способом здійснили електропідрив. Уламки вилучили для експертного дослідження.

Правоохоронці закликають: якщо ви помітили БпЛА або підозрілий предмет, схожий на вибухівку, не наближайтеся й не торкайтеся. Негайно телефонуйте 102.

Нагадаємо, на Житомирщині вибухотехніки знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт.

