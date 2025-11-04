08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
08:11  04 ноября
В Николаевской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать
07:34  04 ноября
Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 08:04

На Сумщине лесника подозревают в халатности, из-за которой погиб работник

04 ноября 2025, 08:04
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Глухове следователи полиции сообщили о подозрении чиновнику лесного хозяйства, из-за халатности которого во время работ погиб мужчина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в октябре 2024 года во время проведения лесозаготовительных работ.

По данным следствия, лесничий не обеспечил надлежащие условия труда, не провел целевой инструктаж с работниками и допустил их на работу без необходимых средств индивидуальной защиты.

Следовательно, при погрузке древесины на одного из работников упала ветка. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Досудебным расследованием установлено, что самое небрежное отношение должностного лица к исполнению служебных обязанностей привело к трагическим последствиям. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Напомним, летом в селе Добра Черкасской области на территории молочной фермы общества "Кищенцы" во время ремонтных работ погибли три работника, еще шестеро – пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область лесничий полиция работник смерть халатность трагедия
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
Житель Прикарпатья переводил деньги "самому себе", но подарил их аферистам
03 ноября 2025, 16:30
В Николаевской области полицейский погиб, врезавшись в авто после аварии
03 ноября 2025, 12:58
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Россияне массированно атаковали Одесщину: есть попадания в энергетическую и портовую инфраструктуру
04 ноября 2025, 08:36
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
04 ноября 2025, 08:23
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 08:16
В Николаевской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать
04 ноября 2025, 08:11
Россияне атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину: есть погибшая, 11 пострадавших
04 ноября 2025, 07:58
На Житомирщине спасатели достали тело мужчины из-под перевернутого крана
04 ноября 2025, 07:46
Как простое изменение правил может остановить СОЧ в армии
04 ноября 2025, 07:39
Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину
04 ноября 2025, 07:34
На Киевщине автомобиль съехал с дороги и перевернулся: пострадала женщина и подросток
04 ноября 2025, 07:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »