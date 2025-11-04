На Сумщине лесника подозревают в халатности, из-за которой погиб работник

Фото: Национальная полиция

В Глухове следователи полиции сообщили о подозрении чиновнику лесного хозяйства, из-за халатности которого во время работ погиб мужчина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в октябре 2024 года во время проведения лесозаготовительных работ.

По данным следствия, лесничий не обеспечил надлежащие условия труда, не провел целевой инструктаж с работниками и допустил их на работу без необходимых средств индивидуальной защиты.

Следовательно, при погрузке древесины на одного из работников упала ветка. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Досудебным расследованием установлено, что самое небрежное отношение должностного лица к исполнению служебных обязанностей привело к трагическим последствиям. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

