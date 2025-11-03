В Николаевской области полицейский погиб, врезавшись в авто после аварии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Одессе погиб сотрудник правоохранительных органов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 2 ноября вечером по ул. Центральной.

Полицейское отделение №6 Николаевского районного управления, находясь на собственном автомобиле Daewoo Lanos вне службы, столкнулось с недвижимым Toyota Hilux, который несколькими часами ранее стал участником ДТП из Ford Focus.

В результате столкновения полицейский погиб на месте.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

