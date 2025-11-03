14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 12:58

В Николаевской области полицейский погиб, врезавшись в авто после аварии

03 ноября 2025, 12:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Одессе погиб сотрудник правоохранительных органов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 2 ноября вечером по ул. Центральной.

Полицейское отделение №6 Николаевского районного управления, находясь на собственном автомобиле Daewoo Lanos вне службы, столкнулось с недвижимым Toyota Hilux, который несколькими часами ранее стал участником ДТП из Ford Focus.

В результате столкновения полицейский погиб на месте.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 31 октября в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus, сбила двух пешеходов на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие травмы. По факту ДТП работники ДБР открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Ольги Лелик. Решение было принято по представлению прокурора

