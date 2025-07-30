Шокирующая трагедия: на Черкащине трое работников погибли в аммиачной яме

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В селе Добра Черкасской области на территории молочной фермы общества "Кищенцы" во время ремонтных работ погибли три работника, еще шестеро — пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла, когда трое сотрудников спустились в техническую емкость для сбора отходов из коровников (так называемой аммиачной ямы).

По предварительным данным, они отравились вредными испарениями. Двое работников погибли на месте, еще один скончался в больнице.

По информации предприятия, погибшие – ветеринарные врачи Артем Шаблий и Иван Лях, а также работник Владимир Полевенко.

"Трагедия произошла при выполнении работ по перекрытию клапана на лагуне. Пострадавшим, пытавшимся спасти коллег, оказали медицинскую помощь. Их осмотрели врачи и организовано дальнейшее наблюдение", — заявили в компании.

Продолжается расследование обстоятельств несчастного случая.

Напомним, на Тернопольщине мужчина погиб во время чистки колодца. В ходе работ на глубине произошел обвал каменной кладки, в результате чего мужчина внезапно перестал подавать признаки жизни.