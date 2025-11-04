07:34  04 листопада
04 листопада 2025, 08:04

На Сумщині лісничого підозрюють у недбалості, через яку загинув працівник

04 листопада 2025, 08:04
Фото: Національна поліція
У Глухові слідчі поліції повідомили про підозру посадовцю лісового господарства, через недбалість якого під час робіт загинув чоловік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія трапилася у жовтні 2024 року під час проведення лісозаготівельних робіт.

За даними слідства, лісничий не забезпечив належні умови праці, не провів цільовий інструктаж із працівниками та допустив їх до роботи без необхідних засобів індивідуального захисту.

Відтак під час навантаження деревини на одного з працівників упала гілка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме недбале ставлення посадовця до виконання службових обов'язків призвело до трагічних наслідків. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, влітку в селі Добра Черкаської області на території молочної ферми товариства "Кищенці" під час ремонтних робіт загинули троє працівників, ще шестеро – постраждали.

