11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 19:03

У Сумах російський дрон влучив по проїжджій частині: дев’ятеро людей поранені

21 жовтня 2025, 19:03
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Експерти та місцеві служби повідомляють про серйозні наслідки атаки безпілотника

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У Сумах російський безпілотник влучив у проїжджу частину міста, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей. Наразі всі травмовані перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Дев’ятеро людей отримали травми і перебувають у лікарні

За інформацією з місця події, удар дрона пошкодив кілька автомобілів, лінії електропередач та інші елементи міської інфраструктури. Ворожий безпілотник прицільно вдарив по перехрестю, що стало причиною серйозних руйнувань на дорозі та навколишніх об’єктах.

На місці працюють екстрені служби, які забезпечують безпеку постраждалих і проводять обстеження пошкоджених територій.

Екстрені служби працюють на місці події

Раніше повідомлялося, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Тепер документ чекає на підписання спікера та президента Володимира Зеленського.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
інфраструктура Суми дрон атака постраждалі шахед
РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
21 жовтня 2025, 17:19
У лікарні померла 69-річна жінка, поранена під час атаки на Шахтарське
21 жовтня 2025, 10:55
Харків після авіаудару: зросла кількість постраждалих
21 жовтня 2025, 09:58
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний хлопчик
21 жовтня 2025, 19:20
На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45
В Україні продукти можуть подорожчати на 20-30%: експерти пояснили причину
21 жовтня 2025, 18:42
На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів
21 жовтня 2025, 18:16
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
21 жовтня 2025, 18:15
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
21 жовтня 2025, 17:19
У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення
21 жовтня 2025, 16:49
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »