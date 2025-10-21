Фото: Сумська ОВА

Експерти та місцеві служби повідомляють про серйозні наслідки атаки безпілотника

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У Сумах російський безпілотник влучив у проїжджу частину міста, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей. Наразі всі травмовані перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Дев’ятеро людей отримали травми і перебувають у лікарні

За інформацією з місця події, удар дрона пошкодив кілька автомобілів, лінії електропередач та інші елементи міської інфраструктури. Ворожий безпілотник прицільно вдарив по перехрестю, що стало причиною серйозних руйнувань на дорозі та навколишніх об’єктах.

На місці працюють екстрені служби, які забезпечують безпеку постраждалих і проводять обстеження пошкоджених територій.

Екстрені служби працюють на місці події

