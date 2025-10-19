Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки Сумщина подверглась масштабным атакам, в результате которых ранены несколько гражданских и зафиксированы многочисленные разрушения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В течение суток 18 октября 2025 года Сумщина подверглась массированным обстрелам со стороны врага. В общей сложности зафиксировано 58 атак по территории области, под огнем оказались 48 населенных пунктов.

В городе Сумы в результате удара по железнодорожному вокзалу ранения получили два человека: 32-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще две женщины пострадали из-за попадания FPV-дрона в помещение автозаправочной станции.

На месте ударов работают правоохранители и спасатели

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, спасатели и взрывотехники. Они обследовали территории и фиксировали последствия атак, обеспечивая безопасность граждан.

По фактам обстрелов начаты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Правоохранители продолжают документировать последствия и устанавливать детали каждого инцидента.

