Фото: Національна поліція України

Протягом минулої доби Сумщина зазнала масштабних атак, внаслідок яких поранено кількох цивільних та зафіксовані численні руйнування

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Протягом доби 18 жовтня 2025 року Сумщина зазнала масованих обстрілів з боку ворога. Загалом зафіксовано 58 атак по території області, під вогнем опинилися 48 населених пунктів.

У місті Суми внаслідок удару по залізничному вокзалу поранення отримали двоє людей: 32-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще дві жінки постраждали через влучання FPV-дрона в приміщення автозаправної станції.

На місці ударів працюють правоохоронці та рятувальники

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та вибухотехніки. Вони обстежували території та фіксували наслідки атак, забезпечуючи безпеку громадян.

За фактами обстрілів розпочато кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини. Правоохоронці продовжують документувати наслідки та встановлювати деталі кожного інциденту.

