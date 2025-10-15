Фото: иллюстративное

В Шосткинском районе в результате обстрелов пострадали люди и получили повреждения жилые дома и предприятия

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Шосткинщины, причиняя повреждения жилых домов и предприятий. Согласно последним данным, в результате обстрелов пострадали несколько человек.

В Середино-Будской громаде ранен 35-летний мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, сейчас он лечится амбулаторно. В Шалыгинской громаде в результате удара беспилотного летательного аппарата повреждены несколько жилых домов. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

В Шосткинской громаде во время сбивания вражеских БПЛА пострадала 47-летняя женщина. Ей предоставили медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет.

Кроме того, в результате обстрелов значительные повреждения получило одно из местных предприятий. Работники остались невредимыми и не получили травм. Правоохранители и спасательные службы продолжают оценивать ущерб и обеспечивают безопасность жителей в пострадавших общинах.

Напомним, вечером 13 октября Харьков подвергся авиаудару с применением управляемых бомб, в результате которого пострадала больница и несколько районов города. Согласно последним данным, шесть человек получили ранения.