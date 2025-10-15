18:30  15 жовтня
15 жовтня 2025, 20:11

Ворог обстріляв Шосткинщину на Сумщині: поранено 35-річного чоловіка та 47-річну жінку

15 жовтня 2025, 20:11
Фото: ілюстративне
У Шосткинському районі внаслідок обстрілів постраждали люди та зазнали пошкоджень житлові будинки й підприємства

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Шосткинщини, спричиняючи пошкодження житлових будинків та підприємств. За останніми даними, внаслідок обстрілів постраждали кілька людей.

У Середино-Будській громаді поранено 35-річного чоловіка. Йому надали необхідну медичну допомогу, наразі він лікується амбулаторно. У Шалигинській громаді внаслідок удару безпілотного літального апарата пошкоджено кілька житлових будинків. Інформації про постраждалих серед місцевих мешканців немає.

У Шосткинській громаді під час збиття ворожих БпЛА постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, загрози життю немає.

Крім того, в результаті обстрілів значних пошкоджень зазнало одне з місцевих підприємств. Працівники залишилися цілими та не отримали травм. Правоохоронці та рятувальні служби продовжують оцінювати збитки та забезпечують безпеку мешканців у постраждалих громадах.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня Харків зазнав авіаудару з застосуванням керованих бомб, внаслідок якого постраждала лікарня та кілька районів міста. За останніми даними, шестеро людей отримали поранення.

