Фото з відкритих джерел

Шостка на Сумщині лишилась без світла після російського обстрілу. У мережі показали, як люди в цей час готують їжу

Такі фото з'явились у соцмережах, передає RegioNews.

У мережі публікують фото місцевих жителів, які готують їжу на вулицях. Місцеві жителі для цього використовують вогонь та великі казани. Судячи з кадрів, родини та навіть сусіди об'єднуються в компанії для приготування обідів.

Також у "Суспільному" повідомляли, що Червоних хрест встановив мобільну лазню та пральню. Автомобіль Червоного Хреста оснастили душовими кабінами, пральними та сушильними машинами, генератором для роботи з обладнанням, резервуарами з водою.

"Завдання роботи мобільного комплексу — забезпечити доступ до базових зручностей та покращити гігієнічні умови для людей, які постраждали від війни та опинилися без доступу до води та санітарії", - кажуть в Червоному Хресті.

Що стосується їжі, то в Шостці дітей і людей похилого віку організували гарячу їжу та чай за такими локаціями:

Центр "Юність" (вул. Свободи, 18).

Центр естетичного виховання (вул. Свободи, 38).

Торговий центр "Перша лінія" (вул. Свободи, 39-А).

Школа-ліцей (вул. Свободи, 33).

Школа №1 (вул. Чернігівська, 10).

Школа №9 (вул. Сумська, 2).

Школа №6 (вул. Шкільна, 1).

Спорткомплекс (вул. Заводська, 30-А).

Дитячий садок "Росинка" (пров. Красний, 4).

Польова кухня готує 250 порцій тричі на день, запас продуктів є на сім днів.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.