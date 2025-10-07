11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 17:55

У Шостці на Сумщині люди готують їжу на вулицях через блекаут

07 жовтня 2025, 17:55
Фото з відкритих джерел
Шостка на Сумщині лишилась без світла після російського обстрілу. У мережі показали, як люди в цей час готують їжу

Такі фото з'явились у соцмережах, передає RegioNews.

У мережі публікують фото місцевих жителів, які готують їжу на вулицях. Місцеві жителі для цього використовують вогонь та великі казани. Судячи з кадрів, родини та навіть сусіди об'єднуються в компанії для приготування обідів.

Також у "Суспільному" повідомляли, що Червоних хрест встановив мобільну лазню та пральню. Автомобіль Червоного Хреста оснастили душовими кабінами, пральними та сушильними машинами, генератором для роботи з обладнанням, резервуарами з водою.

"Завдання роботи мобільного комплексу — забезпечити доступ до базових зручностей та покращити гігієнічні умови для людей, які постраждали від війни та опинилися без доступу до води та санітарії", - кажуть в Червоному Хресті.

Що стосується їжі, то в Шостці дітей і людей похилого віку організували гарячу їжу та чай за такими локаціями:

  • Центр "Юність" (вул. Свободи, 18).
  • Центр естетичного виховання (вул. Свободи, 38).
  • Торговий центр "Перша лінія" (вул. Свободи, 39-А).
  • Школа-ліцей (вул. Свободи, 33).
  • Школа №1 (вул. Чернігівська, 10).
  • Школа №9 (вул. Сумська, 2).
  • Школа №6 (вул. Шкільна, 1).
  • Спорткомплекс (вул. Заводська, 30-А).
  • Дитячий садок "Росинка" (пров. Красний, 4).

Польова кухня готує 250 порцій тричі на день, запас продуктів є на сім днів.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.

Сумщина блекаут обстріли
