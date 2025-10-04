14:55  04 жовтня
На Одещині митники зупинили спробу вивезення старовинних книг, які могли належати бібліотеці Грушевського
00:30  04 жовтня
В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні
11:23  04 жовтня
На Полтавщині мотоцикл вилетів із дороги та врізався в дерево: водій загинув
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 15:56

Ворожий удар по вокзалу на Сумщині: 8 постраждалих госпіталізовані, одна людина у важкому стані

04 жовтня 2025, 15:56
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Внаслідок атаки РФ по вокзалу в Шостці госпіталізовані 8 людей, серед них – троє дітей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У момент удару на вокзалі перебували десятки людей – тривала посадка на потяги.

До лікарень доставили вісьмох постраждалих, одна людина перебуває у реанімації у важкому стані. Серед поранених – троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старший хлопчик – у стані середньої тяжкості.

На місці працюють рятувальники, медики та оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

За даними посадовця, після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки атаки, а згодом окупанти завдали повторного удару.

Очільник ОВА додав, що через удари частина міста Шостка та району залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поїзд вокзал залізниця обстріли Сумська область постраждалі
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Нічна аварія в Одесі: BMW влетів у дерево, одна людина загинула
04 жовтня 2025, 15:27
На Одещині митники зупинили спробу вивезення старовинних книг, які могли належати бібліотеці Грушевського
04 жовтня 2025, 14:55
Удар по залізничному вокзалі на Сумщині: серед постраждалих – троє дітей
04 жовтня 2025, 14:22
У двох районах Одеси через зливу знову піднявся рівень води
04 жовтня 2025, 13:52
Удар росіян по потягу на Сумщині: Зеленський показав відео з наслідками
04 жовтня 2025, 13:19
Росіяни вдарили по пасажирському потягу "Шостка-Київ" на Сумщині: близько 30 постраждалих
04 жовтня 2025, 12:47
У Дарницькому районі Києва виявили уламки ворожого безпілотника з нездетонованою вибухівкою
04 жовтня 2025, 12:20
Частина Рівного залишилася без світла через технічні причини
04 жовтня 2025, 11:48
На Полтавщині мотоцикл вилетів із дороги та врізався в дерево: водій загинув
04 жовтня 2025, 11:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »