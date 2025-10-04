Фото: прокуратура

Внаслідок атаки РФ по вокзалу в Шостці госпіталізовані 8 людей, серед них – троє дітей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У момент удару на вокзалі перебували десятки людей – тривала посадка на потяги.

До лікарень доставили вісьмох постраждалих, одна людина перебуває у реанімації у важкому стані. Серед поранених – троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старший хлопчик – у стані середньої тяжкості.

На місці працюють рятувальники, медики та оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

За даними посадовця, після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки атаки, а згодом окупанти завдали повторного удару.

Очільник ОВА додав, що через удари частина міста Шостка та району залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.