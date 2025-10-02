Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Сумской области полицейское подразделение "Белые ангелы" спасло супругов после атаки вражеского дрона. Инцидент произошел в Николаевской громаде, где во время обстрела жилище семьи загорелось. Несмотря на взрыв и пожар, мужчина и женщина остались невредимыми.

Российская армия продолжает обстреливать приграничные территории Украины, применяя дроны, артиллерию и минометы. Под огнем оказываются не только частные дома, но и школы, больницы и местные предприятия. Такие атаки создают постоянную угрозу жизни жителей и приводят к значительным материальным ущербам.

После взрыва женщина подала обращение в полицию с просьбой об эвакуации. Она отметила, что из-за постоянного стресса и опасности оставаться дома больше нет сил. На вызов оперативно выехали сотрудники подразделения "Белый ангел".

Полицейские помогли супругам покинуть опасную зону и доставили их в безопасное место.

Ранее сообщалось, на Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, повлекший пожар и травмы среди жителей.