15:47  02 октября
20:44  02 октября
13:57  02 октября
02 октября 2025, 19:36

Чудом выжили: на Сумщине "Белые ангелы" спасли супругов после взрыва дрона

02 октября 2025, 19:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полицейские Сумщины оперативно эвакуировали супругов после пожара в доме, вызванном вражеским ударом дрона

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Сумской области полицейское подразделение "Белые ангелы" спасло супругов после атаки вражеского дрона. Инцидент произошел в Николаевской громаде, где во время обстрела жилище семьи загорелось. Несмотря на взрыв и пожар, мужчина и женщина остались невредимыми.

Российская армия продолжает обстреливать приграничные территории Украины, применяя дроны, артиллерию и минометы. Под огнем оказываются не только частные дома, но и школы, больницы и местные предприятия. Такие атаки создают постоянную угрозу жизни жителей и приводят к значительным материальным ущербам.

После взрыва женщина подала обращение в полицию с просьбой об эвакуации. Она отметила, что из-за постоянного стресса и опасности оставаться дома больше нет сил. На вызов оперативно выехали сотрудники подразделения "Белый ангел".

Полицейские помогли супругам покинуть опасную зону и доставили их в безопасное место.

Ранее сообщалось, на Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, повлекший пожар и травмы среди жителей.

Сумская область Белые ангелы дрон эвакуация супруги обстрел пожар
