Фото: Національна поліція України

Поліцейські Сумщини оперативно евакуювали подружжя після пожежі в будинку, спричиненої ворожим ударом дрона

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Сумщині поліцейський підрозділ "Білі янголи" врятував подружжя після атаки ворожого дрона. Інцидент стався в Миколаївській громаді, де під час обстрілу будівля родини загорілася. Попри вибух і пожежу, чоловік і жінка залишилися неушкодженими.

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні території України, застосовуючи дрони, артилерію та міномети. Під вогнем опиняються не лише приватні будинки, а й школи, лікарні та місцеві підприємства. Такі атаки створюють постійну загрозу життю мешканців і призводять до значних матеріальних збитків.

Після вибуху жінка подала звернення до правоохоронців із проханням про евакуацію. Вона зазначила, що через постійний стрес та небезпеку залишатися вдома більше немає сил. На виклик оперативно виїхали співробітники підрозділу "Білий янгол".

Поліцейські допомогли подружжю залишити небезпечну зону та доставили їх у безпечне місце.

