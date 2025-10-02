02:30  02 жовтня
02 жовтня 2025, 08:58

Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено

02 жовтня 2025, 08:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Місто Конотоп залишиться без електро- та водопостачання через обстріли російської армії

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За словами мера, близько 4:30 ранку по місту було зафіксовано приліт російського дрона.

Також Семеніхін наголосив, що одразу після півночі сталося кілька вибухів.

"Увага!!! За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина – кацапи. Мета – дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде", – написав мер.

Місцева влада закликає містян залишатися вдома та бути обережними, а також слідкувати за офіційними повідомленнями щодо відновлення комунікацій.

Нагадаємо, Росія цієї ночі завдала масованих ударів по Одесі та області, Київщині, а також по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Зокрема, окупанти обстріляли депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга.

