Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Місто Конотоп залишиться без електро- та водопостачання через обстріли російської армії

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За словами мера, близько 4:30 ранку по місту було зафіксовано приліт російського дрона.

Також Семеніхін наголосив, що одразу після півночі сталося кілька вибухів.

"Увага!!! За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина – кацапи. Мета – дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде", – написав мер.

Місцева влада закликає містян залишатися вдома та бути обережними, а також слідкувати за офіційними повідомленнями щодо відновлення комунікацій.

