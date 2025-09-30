15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 15:59

На поле кукурузы в Сумской области нашли российский беспилотник

30 сентября 2025, 15:59
Фото: полиция
Во время уборки урожая на поле в Сумском районе аграрии обнаружили вражеский беспилотник. Комбайнер обошел находку и сообщил о ней полицию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место выехали взрывотехники. После осмотра оказалось, что в корпусе дрона, кроме электроники, находится боевая часть осколочно-фугасного действия весом около двух килограммов. По оценкам специалистов, подрыв такой боевой части на открытой местности может поражать людей и легкую технику в радиусе нескольких десятков метров.

Взрывотехники обезвредили боевую часть дрона на месте, затем вывезли на специальную площадку для окончательного уничтожения путем подрыва.

Напомним, в лесу в Киевской области робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ. Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.

