В лесном массиве Киевщины после очередной вражеской атаки саперы ГСЧС нашли элементы кассетных боеприпасов

Специалисты провели разведку с помощью роботизированного пса с видеокамерой. В режиме реального времени они обнаружили взрывоопасные предметы в виде металлических сфер.

Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.

Напомним, ранее в поле в Белоцерковском районе Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. Саперы изъяли и обезвредили ее боевую часть.