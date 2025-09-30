Фото: поліція

Під час збирання врожаю на полі в Сумському районі аграрії виявили ворожий безпілотник. Комбайнер оминув знахідку та повідомив про неї поліцію

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце виїхали вибухотехніки.тПісля огляду виявилося, що в корпусі дрона, окрім електроніки, знаходиться бойова частина осколково-фугасної дії вагою близько двох кілограмів. За оцінками фахівців, підрив такої бойової частини на відкритій місцевості може уражати людей і легку техніку в радіусі кількох десятків метрів.

Вибухотехніки знешкодили бойову частину дрона на місці, а потім вивезли на спеціальний майданчик для остаточного знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, у лісі на Київщині робот-собака допоміг саперам знайти касетні боєприпаси після атаки РФ. Небезпечні суббоєприпаси сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику.