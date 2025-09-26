00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 15:36

На Сумщині судитимуть кібершахрая, який ошукав місцевого жителя на $160 000

26 вересня 2025, 15:36
Фото: пресслужба поліції
Поліцейські завершили досудове розслідування та направили до суду справу проти 23-річного кібершахрая, який заволодів коштами громадянина на загальну суму 160 тисяч доларів США

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Розслідування проводилося спільно Сумським районним управлінням поліції та Управлінням протидії кіберзлочинам під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений використав знання у сфері інформаційних технологій для створення фіктивної платформи для купівлі криптовалюти. Через один із месенджерів він встановив контакт із місцевим мешканцем і запропонував йому допомогу у придбанні біткоїнів.

Кібершахрай постане перед судом

Чоловік переконав потерпілого створити електронний гаманець та перерахувати 60 тисяч доларів для покупки 0,64 біткоїна. Отримані гроші шахрай перевів на власний рахунок. Пізніше, з метою заволодіння ще більшою сумою, він повідомив потерпілому про "блокування" операцій та запропонував додаткову покупку. В результаті чоловік передав шахраєві ще 100 тисяч доларів нібито для придбання 0,92 біткоїна.

Сума збитків становить $160 тисяч

Правоохоронці затримали зловмисника до того, як він встиг скористатися цими коштами. Дії чоловіка кваліфіковані за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, а також за частинами 2 статті 15 та 5 статті 190 КК України – закінчений замах на аналогічний злочин, вчинений повторно.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік став жертвою шахрая, який видурив у нього криптовалюту на 14,6 млн грн. Тепер правоохоронці завершили розслідування і готують справу до суду, щоб з'ясувати всі обставини афери.

Сумська область шахрайство криптовалюта долари шахрай суд
26 вересня 2025
07 серпня 2025
