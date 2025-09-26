В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
В четверг, 25 сентября, в Белопольской громаде местный житель наткнулся на боеприпас, когда пошел в лес за грибами
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По предварительным данным, это была противопехотная мина, которую российские войска могли сбросить с беспилотника.
Мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь. Впереди 62-летнего пострадавшего ждет длительное лечение и реабилитация.
Напомним, 22 сентября в Херсоне мужчина подорвался на мине "лепесток". Пострадавшего госпитализировали.
