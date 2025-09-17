Фото: ГБР

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые разворовывали и сбывали горючее воинской части в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Схему организовал начальник одной из служб воинской части и приобщил к ней еще двое своих коллег.

Чиновник фиктивно списывал дизель якобы на транспортные нужды и генераторы. "Избытки" горючего сбывали через подставных лиц. Для конспирации меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и использовали поддельные документы для вывоза из части.

Документально подтвержден сбыт свыше 27 тысяч литров дизеля общим весом 22,9 тонн.

Фигуранты объявили подозрение в присвоении военного имущества в условиях военного положения. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров другой воинской части Киевщины. По данным следствия, ежемесячно они крали около 15 тонн горючего, которое хранили в гараже возле части и продавали гражданским.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тонн горючего (дизель, бензин А-95 и А-92), которые передали на нужды сил обороны.

Напомним, в Киевской области экскеровщик ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо, а именно почти 3,7 млн грн. Фигуранту сообщили о подозрении.