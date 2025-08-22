Фото: Государственное бюро расследований

Военный руководитель подозревается в незаконном начислении выплат подчиненным, которые фактически не участвовали в боевых действиях

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Мужчину подозревают в незаконном начислении дополнительных выплат подчиненным, которые фактически не участвовали в боевых действиях.

Согласно данным следствия, должностное лицо пообещал двум военнослужащим остаться при части и не отправлять их на фронт. Они выполняли личные поручения руководителя, не связанные со служебными обязанностями. Одновременно чиновник обеспечил им ежемесячные боевые доплаты.

С января по октябрь 2023 года подчиненные, которые до полномасштабного вторжения служили артистами и музыкантами оркестра части, получали по 100 тысяч гривен ежемесячно за якобы активное участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба государству, по оценке следствия, составила около 2 млн грн.

Чиновнику сообщено о подозрении по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства возможного возбуждения.

Ранее сообщалось, государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим. Только за последние сутки в пределах 20 уголовных производств подозрения сообщено 23 лицам, из которых семь уже задержаны.