11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 12:13

В Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на 2 млн грн

22 августа 2025, 12:13
Фото: Государственное бюро расследований
Военный руководитель подозревается в незаконном начислении выплат подчиненным, которые фактически не участвовали в боевых действиях

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Мужчину подозревают в незаконном начислении дополнительных выплат подчиненным, которые фактически не участвовали в боевых действиях.

Согласно данным следствия, должностное лицо пообещал двум военнослужащим остаться при части и не отправлять их на фронт. Они выполняли личные поручения руководителя, не связанные со служебными обязанностями. Одновременно чиновник обеспечил им ежемесячные боевые доплаты.

С января по октябрь 2023 года подчиненные, которые до полномасштабного вторжения служили артистами и музыкантами оркестра части, получали по 100 тысяч гривен ежемесячно за якобы активное участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба государству, по оценке следствия, составила около 2 млн грн.

Чиновнику сообщено о подозрении по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства возможного возбуждения.

Ранее сообщалось, государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим. Только за последние сутки в пределах 20 уголовных производств подозрения сообщено 23 лицам, из которых семь уже задержаны.

Канистры вместо кранов: в оккупированной Донецкой области воду подают раз в несколько недель
22 августа 2025, 10:12
В Раде зарегистрировали законопроект об изменении административных границ Днепропетровщины
21 августа 2025, 14:25
Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
22 августа 2025, 12:25
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
22 августа 2025, 11:54
До 170 тыс. грн штрафа или 3 года тюрьмы: новый законопроект относительно незаконного пересечения границы
22 августа 2025, 11:43
Товар на 12 млн грн: на Киевщине группа дельцов сбывала поддельные сигареты известных брендов
22 августа 2025, 11:38
С 1 октября школьники получат "собственную валюту" в образовательном приложении "Мрія"
22 августа 2025, 11:10
Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов
22 августа 2025, 10:57
На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
22 августа 2025, 10:45
Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО
22 августа 2025, 10:37
Сотрудника НАБУ и его отца разоблачили в незаконных сделках с РФ: новые детали по делу
22 августа 2025, 10:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
