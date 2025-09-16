Иллюстративное фото

Суд решил отменить штраф жителю Прикарпатья. Штраф был назначен после того, как местный житель получил повестку через Укрпочту

Об этом сообщают "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Косовский районный суд упразднил постановление о наложении 17 тысяч гривен местному жителю. Мужчина не явился в ТЦК после того, как ему послали через Укрпочту повестку. По его словам, он не получал и не подписывал никаких документов.

Отмечается, что свой штраф мужчина узнал только тогда, когда посетил ТЦК сам. Оказалось, что почтальон рекомендован письмо с повесткой, однако вернула его из-за отсутствия адресата дома. При этом доказательства фактического вручения или надлежащего информирования не предоставили.

"Никаким образом не подтверждено, было ли известно истцу о направлении такой повестки. Кроме того, работник почтового отделения имел возможность передать указанную повестку через близких родственников или через орган местного самоуправления. Видно, что работник почты поспешно сделала отметку об отсутствии адресата по месту жительства и вернула повестку", - идет.

Таким образом, судья упразднила постановление о наложении штрафа.

