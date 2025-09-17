12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 14:50

2,4 млн грн "бойових" без боїв: на Сумщині судитимуть військового посадовця

17 вересня 2025, 14:50
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці зібрали достатньо доказів, аби передати до суду справу про мільйонні зловживання у військовій частині на Сумщині

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

У Сумській області до суду передали обвинувальний акт стосовно начальника однієї з груп штабу військової частини. За даними Національної поліції, посадовця підозрюють у безпідставному нарахуванні понад 2,4 мільйона гривень додаткових виплат військовослужбовцям.

Посадовцю загрожує тривале ув’язнення

Слідство встановило, що у червні 2025 року чоловіку оголосили про підозру. Йдеться про виплати шістьом військовим, які не брали участі у бойових діях. Кожному з них було призначено по 100 тисяч гривень "бойових" та одноразові премії у розмірі 70 тисяч гривень. Таким чином, державі завдано збитків на мільйони гривень.

Йдеться про понад 2,4 млн грн виплат

За версією слідчих, саме фігурант надавав вказівки підлеглим щодо внесення недостовірних даних до службових документів. Це дало підстави для незаконного нарахування винагород. Докази, зібрані під час розслідування, були передані до суду.

Наразі посадовець чекатиме на розгляд справи у суді. Йому інкримінують умисні дії, що підпадають під статтю Кримінального кодексу України. У разі доведення провини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Донеччині військовий керівник організував фіктивні виплати підлеглим на суму понад 2 мільйони гривень. Слідство з’ясовує нові обставини справи, які можуть свідчити про ширші масштаби зловживань.

Сумська область військові виплати незаконне збагачення бойові виплати корупція суд
