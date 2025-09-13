09:53  13 вересня
13 вересня 2025, 10:37

Ворожа атака на Сумщині: горіли приватні будинки

13 вересня 2025, 10:37
Фото: ДСНС Сумщини
У ніч на 13 вересня російські війська здійснили обстріл одного з населених пунктів Сумського району. Внаслідок атаки загорілися приватні будинки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежні бригади працювали всю ніч і до ранку ліквідували всі осередки пожежі. Через вибухову хвилю також було пошкоджено вікна у житлових будівлях.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місці події.

За даними Сумської ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 100 обстріли по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Загинуло 3 людей, є постраждалі.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, а також 164 ударних безпілотники типів Shahed, "Гербера" і дрони інших моделей. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА у 9 локаціях.

війна пожежа обстріли ДСНС Сумська область атака приватні будинки
12 вересня 2025
07 серпня 2025
