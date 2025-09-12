19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 21:42

Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми

12 вересня 2025, 21:42
фото: Офіс Президента України
Українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За його словами, є хороші результати на Сумщині.

"Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Нагадаємо, днями на Сумщині затримали агента РФ, який шпигував за військовими ЗСУ. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу
12 вересня 2025, 22:12
Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
12 вересня 2025, 21:59
На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув
12 вересня 2025, 21:10
У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України
12 вересня 2025, 20:59
Алкоголь, ножі та піротехніка під забороною: що зміниться в Умані з 15 вересня
12 вересня 2025, 20:46
Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії
12 вересня 2025, 20:29
Це було замовлення: в Одесі правоохоронці готуються до суду по справі про вбивство активіста Ганула
12 вересня 2025, 20:15
Штраф за хабарі: на Рівненщині 70-річна жінка організувала схему уникнення відряджень на фронт
12 вересня 2025, 20:06
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
