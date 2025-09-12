Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За його словами, є хороші результати на Сумщині.

"Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Нагадаємо, днями на Сумщині затримали агента РФ, який шпигував за військовими ЗСУ. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.