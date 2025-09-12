Фото: ОВА

В пятницу, 12 сентября, утром российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

В результате атаки возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт. На территории мог находиться охранник, однако с ним нет связи. По состоянию на семь часов за медпомощью никто не обращался.

На месте попадания вражеских ударных дронов в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки. Вовлечены все экстренные службы.

Глава ОВА сообщил, что вчера вечером дрон попал в автомобиль в Сумском районе. Пострадала 19-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

Также утром россияне нанесли ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.

Напомним, 11 сентября российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ, расположенный в самом центре Сум.