Фото: ОВА

У п'ятницю, 12 вересня, вранці російські ударні безпілотники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені нежитлові будівлі та транспорт. На території міг перебувати охоронець, однак із ним немає зв’язку. Станом на 7:00 за меддопомогою ніхто не звертався.

На місці влучання ворожих ударних дронів у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Залучені всі екстрені служби.

Голова ОВА повідомив, що вчора ввечері дрон поцілив в автомобіль у Сумському районі. Постраждала 19-річна пасажирка, її госпіталізували.

Також зранку росіяни завдали ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, який розташований у самому центрі Сум.