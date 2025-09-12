Фото: Кобзар

В ночь на 12 сентября в Сумах раздались взрывы, россияне атаковали город беспилотниками

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, – это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", – говорится в сообщении.

Информация о раненых или погибших уточняется.

Напомним, 11 сентября российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ, расположенный в самом центре Сум.