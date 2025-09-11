В Сумской области погиб известный украинский актер

фото: Андрей Синишин / Facebook-страница Театра Курбаса

На войне погиб актер Леся Курбаса и «И люди и куклы» Андрей Синишин

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении театра.

Андрей окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где учился на факультете культуры и искусства.

Кроме вышеупомянутых театров, Синишин также играл роли в спектаклях театра им. Марии Заньковецкой и играл одну роль в кино.

Он погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.

Прощание с воином состоится 13 сентября во Львове.

Напомним, в мае этого года на войне погиб телеведущий, актер и военнослужащий Максим Нелипа. С началом полномасштабного вторжения России он добровольно присоединился к ВСУ.