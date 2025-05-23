В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, погибшим на фронте
Сегодня, 23 мая, в Киеве проходит прощание с украинским телеведущим, актером и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая
Об этом сообщает RegioNews.
Церемония прощания проходит в Центре культуры и искусства КПИ.
Проститься с Максимом пришли родные, друзья, коллеги по телеиндустрии, военнослужащие и неравнодушные киевляне.
Люди становились на колени, чтя память погибшего.
Во время прощания звучит "Эй, плывет кача" в исполнении группы "Пиккардийская Терция".
По желанию матери Героя, его похоронят на Байковом кладбище.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
От "Дизель-шоу" к ВСУ: кем был Максим Нелипа
Максим Нелипа (1976–2024) – украинский телеведущий, актер, инженер и военнослужащий.
Известен зрителям с участием в телешоу "Кто там?", "Проиграй миллион", "Подъем", а также в "Танцах со звездами" и "Дизель-шоу".
Вне сцены работал инженером-программистом в сфере радиационного мониторинга в Чернобыльской зоне.
С началом полномасштабного вторжения России Максим добровольно пошел в ВСУ. Погиб на фронте 12 мая 2025 года.