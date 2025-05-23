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23 мая 2025, 12:42

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, погибшим на фронте

23 мая 2025, 12:42
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фото: Facebook/ГосКино Украины
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Сегодня, 23 мая, в Киеве проходит прощание с украинским телеведущим, актером и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая

Об этом сообщает RegioNews.

Церемония прощания проходит в Центре культуры и искусства КПИ.

Проститься с Максимом пришли родные, друзья, коллеги по телеиндустрии, военнослужащие и неравнодушные киевляне.

Люди становились на колени, чтя память погибшего.

Во время прощания звучит "Эй, плывет кача" в исполнении группы "Пиккардийская Терция".

По желанию матери Героя, его похоронят на Байковом кладбище.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

От "Дизель-шоу" к ВСУ: кем был Максим Нелипа

Максим Нелипа (1976–2024) – украинский телеведущий, актер, инженер и военнослужащий.

Известен зрителям с участием в телешоу "Кто там?", "Проиграй миллион", "Подъем", а также в "Танцах со звездами" и "Дизель-шоу".

Вне сцены работал инженером-программистом в сфере радиационного мониторинга в Чернобыльской зоне.

С началом полномасштабного вторжения России Максим добровольно пошел в ВСУ. Погиб на фронте 12 мая 2025 года.

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