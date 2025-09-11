15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 19:59

На Сумщині загинув відомий український актор

11 вересня 2025, 19:59
фото: Андрій Синишин / Facebook-сторінка Театру Курбаса
На війні загинув актор Леся Курбаса та «І люди, і ляльки» Андрій Синишин

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомлення театру.

Андрій закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на факультеті культури і мистецтв.

Окрім згаданих вище театрів, Синишин також грав ролі у виставах театру ім. Марії Заньковецької та мав одну роль у кіно.

Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка, що на Сумщині.

Прощання з воїном відбудеться 13 вересня у Львові.

Нагадаємо, у травні поточного року на війні загинув телеведучий, актор та військовослужбовець Максим Неліпа. З початком повномасштабного вторгнення Росії він добровільно долучився до ЗСУ.

11 вересня 2025
07 серпня 2025
