На Сумщині загинув відомий український актор

фото: Андрій Синишин / Facebook-сторінка Театру Курбаса

На війні загинув актор Леся Курбаса та «І люди, і ляльки» Андрій Синишин

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомлення театру.

Андрій закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на факультеті культури і мистецтв.

Окрім згаданих вище театрів, Синишин також грав ролі у виставах театру ім. Марії Заньковецької та мав одну роль у кіно.

Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка, що на Сумщині.

Прощання з воїном відбудеться 13 вересня у Львові.

Нагадаємо, у травні поточного року на війні загинув телеведучий, актор та військовослужбовець Максим Неліпа. З початком повномасштабного вторгнення Росії він добровільно долучився до ЗСУ.